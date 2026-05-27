 
Происшествия

Огонь охватил баню в деревне Лаптовицы Гдовского округа 26 мая

Огонь охватил баню в деревне Лаптовицы Гдовского округа 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 17:02. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В тушении участвовали четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники. Распространение огня на прилегающий жилой дом и хозяйственную постройку не допущено.

Чуть позднее в деревне Молоди Великолукского округа сгорела ещё одна баня. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 20:22 в деревне Ульяшки Пушкиногорского округа пожарные ликвидировали возгорание в бесхозном строении. Огонь уничтожил кровлю и выгорел изнутри по всей площади. Специалисты МЧС России в составе пять человек и одна единица техники потушили пламя, угрозы для жилых домов не было.

 

В 10:09 в деревне Грызавино-2 Островского муниципального округа в коридоре однокомнатной квартиры многоквартирного дома сгорел натяжной потолок. Предположительная причина — короткое замыкание. Пять специалистов МЧС России и две единицы техники спасли квартиру от дальнейшего распространения огня.

