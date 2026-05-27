Жилой дом вспыхнул на улице Подберезской в Пскове 26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 10:12. Огонь выгорел изнутри, что составляет половину дома. Возгорание ликвидировали десять специалистов МЧС России и две единицы техники. Возможная причина пожара — аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

В 00:17 в Великих Луках на улице Гоголя загорелось производственное здание. Огонь повредил одну линию оборудования и проход под кровлей на участке гальванического покрытия. 12 специалистов МЧС России при помощи пяти единиц техники потушили пожар. Они эвакуировали из здания пять человек и спасли всё производственное здание. Предположительная причина — нарушение технологического регламента процесса производства.