Происшествия

Порховский вор-рецидивист отправится в колонию отбывать полный срок

За кражу чужого имущества из бани и жилого дома в колонию строгого режима отправится ранее судимый житель Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении прокуратуры Псковского района.

Как установили работники прокуратуры, нарушитель в середине октября 2021 года освободившись условно-досрочно из мест лишения свободы, на путь исправления не встал и в период времени с 17 по 19 октября 2021 года совершил хищение имущества на сумму 5132 рубля из бани, расположенной в деревне Сельцо Псковского района. В один из дней в начале ноября 2021 года он же совершил кражу имущества на сумму 2864 рубля из жилого дома, расположенного в деревне Новоселье Псковского района.

Суд учел смягчающие (признание вины, раскаяние, частичное возмещение ущерба) и отягчающее (рецидив) наказание обстоятельства и осудил виновного на 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.