Происшествия

Пскович отправится на 200 часов обязательных работ за нетрезвую езду

Пскович отправится на 200 часов обязательных работ за нетрезвую езду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

26 декабря 2021 года 31-летний пскович, лишенный водительских прав, вновь сел за руль автомобиля «Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения. Однако его задержали сотрудники ГИБДД на трассе Санкт-Петербург – Киев на территории Псковского района.

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также установил запрет на управление транспортом на 2 года и 6 месяцев.