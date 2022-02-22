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Пскович отправится на 200 часов обязательных работ за нетрезвую езду

22.02.2022 21:25|ПсковКомментариев: 0

Пскович отправится на 200 часов обязательных работ за нетрезвую езду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

26 декабря 2021 года 31-летний пскович, лишенный водительских прав, вновь сел за руль автомобиля «Шевроле» в состоянии алкогольного опьянения. Однако его задержали сотрудники ГИБДД на трассе Санкт-Петербург – Киев на территории Псковского района.

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также установил запрет на управление транспортом на 2 года и 6 месяцев.

Теги: #пьяный за рулем #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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