Происшествия

Житель Псковского района уехал на рыбалку и пропал

Житель деревни Малая Листовка Псковского района Анатолий Филин пропал без вести. 22 февраля 59-летний мужчина уехал на мотобуксире на рыбалку и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Предположительно мужчина был одет в коричневый камуфлированный костюм, черные сапоги с оранжевой подошвой и шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анатолия Филина, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.