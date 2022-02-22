Происшествия

Фальшивую банкноту выявили в одном из магазинов Пскова

Полицейские изъяли в Пскове две банкноты с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 февраля в кассе магазина на улице Труда была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. По данному факту возбудили уголовное дело. Еще одну банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки 21 февраля выявили в одной из организаций Пскова. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк! В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности», - напомнили в ведомстве.