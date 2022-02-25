Происшествия

Жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за пожара в Пскове

Жильцов многоквартирного дома на улице Народной эвакуировали из-за пожара в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Вызов поступил сегодня, 25 февраля, в 10.11. В многоквартирном пятиэтажном жилом доме в первом подъезде на лестничных клетках с 1 по 5 этаж выгорели электрощитовые. Подъезд оказался закопчен.

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на третьем этаже.

На месте работали сотрудники первой пожарно-спасательной части. Они эвакуировали шестерых жильцов подъезда.