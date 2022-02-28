Происшествия

В Дедовичах мужчина лишился свободы на 4,5 года за серию краж и поджог

В Дедовичском районе мужчина лишился свободы за серию краж и поджог дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что подсудимый с 2016 год по 2021 год совершил шесть краж из жилых домов, расположенных в Дедовичском районе. Злоумышленник похищал технику, постельные принадлежности, рыболовные снасти, инструменты, а также продукты питания и алкогольные напитки. Общая сумма ущерба составила более 55 000 рублей. Также подсудимый в 2020 году совершил кражу бензопилы у своего соседа, которую тот оставил возле дома без присмотра.

Кроме того, в апреле 2021 года он совершил кражу из жилого дома в деревне Горушка и решил поджечь его, чтобы скрыть следы преступления. «Осознавая общественную опасность своих действий и желая причинить значительный материальный ущерб, он поджег бумажные листы и положил их под диван в комнате. В результате в доме произошло возгорание. Убедившись, что началось горение, подсудимый, не предприняв попытки устранить возгорание, скрылся с места преступления, - рассказали в прокуратуре. - В результате возникшего пожара дачный дом и находившееся внутри имущество были уничтожены. Таким образом, подсудимый нанес потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 484 000 рублей».

Суд учел непогашенную судимость и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.