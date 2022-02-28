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Главу села в Новосокольническом районе подозревают в получении взятки за добычу песка

Главу села в Новосокольническом районе подозревают в получении взятки за беспрепятственную добычу песка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

По материалам, собранным полицейскими, в Новосокольническом районе возбудили уголовное дело в отношении главы сельского поселения. По версии следствия, в 2020-2021 годах подозреваемый неоднократно получал от индивидуального предпринимателя взятки за возможность беспрепятственно добывать и вывозить песок из карьера, при отсутствии разрешающих документов на добычу.

Общая сумма незаконного вознаграждения, которая была перечислена ему на банковскую карту, превысила 80 тысяч рублей.

В настоящее время продолжается следствие, направленное на установление всех обстоятельств преступления.