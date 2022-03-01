Происшествия

Росрыболовство выявило факт крупного браконьерства на Чудском озере

Звеньевому грозит уголовная ответственность за незаконный вылов рыбы в Чудском озере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

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Звеньевой установил ставные сети в большем количестве, чем указано в разрешении на вылов водных биологических ресурсов. У него изъяли 64 ставные сети, а также 120 экземпляров судака, 77 лещей и 9 щук. Ущерб составил 449 425 рублей.

Нарушение выявили сотрудники отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области в рамках контроля за соблюдением обязательных требований законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Материалы административного дела передали в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 УК РФ.