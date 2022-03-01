Происшествия

Секция грузового поезда сошла с рельсов на станции Дно

Секция тепловоза в составе грузового поезда сошла с рельсов на станции Дно Октябрьской железной дороги в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ОАО «РЖД».

Фото из архива ПЛН

«Сегодня в 14:10 на станции Дно Октябрьской железной дороги в Псковской области произошел сход одной секции тепловоза в составе грузового поезда», - говорится в сообщении.

В филиале РЖД добавили, что в результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии также не прогнозируется. На движение поездов ситуация не повлияла. К месту происшествия направили два восстановительных поезда.