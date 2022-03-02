Происшествия

Из магазина в Острове изъяли более двух тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ

2 085 пачек сигарет без обязательных акцизных марок Российской Федерации из магазина розничной продажи табачных изделий в Острове изъяли таможенники совместно с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В торговой точке, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, сотрудники таможни на прилавках и в складских помещениях обнаружили табачные изделия белорусского производства различных марок. Часть изделий реализовывали с акцизными марками Республики Беларусь, часть – с полным отсутствием маркировки. Предварительная стоимость изъятых пачек сигарет превышает 225 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что несколькими днями ранее из магазина города Пскова таможенники изъяли 245 пачек белорусских сигарет, немаркированных российскими акцизными марками. Табачную продукцию также изъяли из торгового оборота.