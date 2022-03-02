Происшествия

Поддельные банкноты выявили в Пскове и Великих Луках

Банкноты с признаками подделки изъяли в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 2 марта в областном центре в одном из банков выявили фальшивую пятитысячную купюру. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке магазина из Псковского района. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В тот же день поддельную тысячерублевую банкноту изъяли в Великих Луках в местной организации. Фальшивка поступила из городской аптеки. По данному факту возбудили уголовное дело.

В этой связи полицейские рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, ведущим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.