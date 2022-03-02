Происшествия

В Пскове росгвардейцы задержали молодого человека за кражу продуктов

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 3 марта в 00:03 экипаж группы задержания получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 18-летнего молодого человека, который вынес из торгового зала продукты питания, не заплатив за них. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.