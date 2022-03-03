Происшествия

В Плюсском районе мужчина угрожал ножом фельдшеру скорой помощи

Мужчина угрожал ножом сотруднику скорой помощи, прибывшему на вызов, в Плюсском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь со 2 на 3 марта в полицию поступило сообщение из деревни Гривцево. На вызов местных жителей прибыла скорая помощь. В процессе работы фельдшера пьяный мужчина, находившийся в доме, высказал врачу угрозу, демонстрируя нож. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали угрожавшего.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.