Происшествия

Полиция разыскивает пропавшую 30-летнюю псковичку

Псковские полицейские разыскивают Маргарита Кислову 1992 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, эта жительница областного центра 16 ноября 2021 года ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид девушке 28-29 лет, ее рост около 155-158 сантиметров, телосложение худощавое, лицо округлой формы, русые волосы до плеч, серо-зелёные глаза, дугообразные брови, уши с проколами.

Была одета в черную матерчатую куртку на «молнии» с капюшоном, тёмно-синие джинсы, чёрные кроссовки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Маргариты Кисловой, просят сообщить в полицию по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.