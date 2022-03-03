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В Пскове мужчина подозревается в избиении знакомого до смерти

04.03.2022 06:56|ПсковКомментариев: 0

В Пскове мужчина подозревается в избиении знакомого до смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

28 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из домов на улице Черняховского тела мужчины, личность которого устанавливается. По предварительным данным медицинского судебного исследования, смерть пострадавшего носит криминальный характер.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, к преступлению причастен 31-летний знакомый скончавшегося мужчины, который в ночь на 28 февраля поссорился с потерпевшим и нанес ему множество ударов руками по голове и телу. В результате травматического разрыва внутренних органов пострадавший скончался на месте преступления.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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