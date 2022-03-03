Происшествия

11 кубинцев нарушили границу и предстали перед печорским судом

Печорский районный суд рассмотрел 11 дел о нарушениях пограничного режима в отношении граждан Республики Куба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.



2 марта 11 граждан Республики Куба находились в районе пункта пропуска «Куничина Гора», расположенного на территории Печорского района, без документов на право нахождения в пограничной зоне. Тем самым, они нарушили закон РФ «О государственной границе Российской Федерации».



В судебном заседании кубинцы полностью признали свою вину, пояснив, что хотели попасть из Российской Федерации в Эстонскую Республику. Родственников и иных социальных связей в РФ не имеют.

Суд признал виновными 11 нарушителей, каждому из них назначил наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы РФ в принудительной форме, добавили в пресс-службе.