Происшествия

Аварийный режим работы электросети привел к пожару в псковской деревне

Жилой дом горел в деревне Макарово Псковского района 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 21.36. В доме выгорела комната, помещения оказались закопчены. Предположительной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети.

В 19.36 в жилом доме на улице Шоссейной в Новосокольниках загорелась сажа в дымоходе на площади 1 квадратного метра. Предполагается, что возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

По аналогичной причине в деревне Шелково Великолукского района в 19.24 сгорела кровля хозяйственной постройки. Строение также выгорело изнутри.