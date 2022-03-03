Происшествия

Росгвардейцы задержали великолучан за кражу еды и спиртного

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину и женщину, подозреваемых в краже из магазинов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 4 марта в 13.55 экипажу группы задержания поступило сообщение, что в магазине на улице Щорса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину, который похитил из торгового зала бутылку спиртного.

В тот же день около 20.00 в магазине на улице Кривцова сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчину и женщину передали сотрудникам полиции.