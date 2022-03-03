Происшествия

Псковскому приставу грозит до 6 лет тюрьмы за присвоение денег

Прокуратура Псковской области признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела коррупционной направленности в отношении одного из руководителей подразделения УФССП России по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что подозреваемый в апреле 2021 года присвоил более 65 тысяч рублей, ранее изъятые в ходе расследования уголовного дела СУ СК России по Псковской области и переданные в рамках исполнительного производства в доход государства. Он должен был внести деньги на депозитный счет УФССП, но распорядился ими по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Ход и результаты расследования поставили на контроль в прокуратуре области.