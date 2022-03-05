Происшествия

СК: По факту гибели рыбаков в Псковской области проводится доследственная проверка

6 марта в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели трех человек, которые провалились под лед Псковского озера. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении СК РФ по Псковской области, по предварительным данным, сегодня во второй половине дня в полынью провалились четыре рыбака, которые передвигались по льду Псковского озера на мотобуксировщике.

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В результате происшествия трое пострадавших и транспортное средство утонули, четвёртого пострадавшего спас находящийся поблизости рыбак.

В настоящее время проводятся на проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.