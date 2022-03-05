Происшествия

Хозяйственную постройку подожгли на улице Гоголя в Пскове

Хозяйственная постройка горела на улице Гоголя в Пскове 7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18:16. В двухэтажной хозяйственной постройке размером 10х60 метров выгорели 20 сараев на общей площади 100 квадратных метров. Предполагается, что причиной пожара стал поджог.

Кроме того, в 20:52 на улице Рокоссовского в Пскове огонь повредил пластиковый мусорный контейнер в мусоросборной камере. Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.