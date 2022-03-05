Происшествия

Пскович попался на краже спиртного в магазине

26-летний пскович украл спиртные напитки в магазине 7 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 14:10 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте в Пскове поступил сигнал «Тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали молодого человека, который похитил из торгового зала спиртное.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.