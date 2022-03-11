Происшествия

Собака помешала вывозу психотропных средств на границе в Псковской области

Попытку незаконного вывоза с территории Российской Федерации партии сильнодействующих лекарственных препаратов пресекли на границе в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка», куда на выездное направление прибыл легковой автомобиль марки «БМВ» под управлением 35-летнего гражданина России. В ходе осмотра автомобиля пограничник спросил мужчину о наличии в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу. Водитель дал отрицательный ответ.

«Однако, чуткий нюх служебной собаки по кличке "Додж", чья непосредственная задача – выявлять наркотические средства и психотропные вещества, говорил об обратном», - заметили в ведомстве.

В салоне автомобиля специалисты обнаружили порядка 15 тысяч таблеток сильнодействующих лекарственных препаратов, среди которых опиоидный анальгетик, психотропные средства, миорелаксанты и другие. Всего выявлено порядка 50 наименований медикаментов.

Сотрудники Пограничного управления изъяли лекарственные препараты для проведения экспертизы, по результатам которой будет принято процессуальное решение.