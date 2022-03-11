Происшествия

В порховской деревне пропал мужчина в серых валенках

64-летний Сергей Васильев пропал в деревне Боровичи Порховского района. Местонахождение мужчины неизвестно с 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Предположительно пропавший был одет в темную куртку, темные штаны в клетку, серые валенки и черную кепку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Васильева, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.