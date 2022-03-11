Происшествия

Полицейские продолжают розыск пропавшего почти три года назад великолучанина

Великолукские полицейские почти три года ищут пропавшего без вести Андрея Федорова 1976 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 22 марта 2019 года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. Мужчина был одет в черную куртку с красными манжетами, вязаную шапку и спортивные штаны черного цвета, сапоги (низ - резиновый, верх - матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 52794, 89062231128 или 02.