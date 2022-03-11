Происшествия

Жилой дом сгорел в Дновском районе из-за короткого замыкания

Жилой дом горел в деревне Шильско Дновского района вечером 13 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, вызов поступил в 18.59.

Дом остался без кровли, выгорели помещения кухни, котельной и веранды на общей площади 43 квадратных метра. Огнем повреждена хозяйственная постройка. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

По аналогичной причине возгорание произошло в 12.35 в деревне Климово Пыталовского района. Там сгорели баня и сарай.

В 3.19 на улице Гоголя в Великих Луках сгорел пластиковый контейнер, огнем поврежден соседний. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем.