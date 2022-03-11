Происшествия

Молодой человек похитил из кафе в Пскове ноутбук и деньги

Полицейские раскрыли кражи в Пскове и в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в областном центре вечером 13 марта на Октябрьском проспекте неизвестный взломал дверь и похитил оттуда ноутбук и деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый горожанин 2000 года рождения. Похищенное изъяли, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, в Бежаницком районе из дачного дома в деревне Шилово неизвестный украл стиральную машину и изделия из металла. О случившемся сообщил 40-летний петербуржец. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый мужчина 1988 года рождения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, ведется следствие.