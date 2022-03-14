Происшествия

Новоржевец пригрозил ножом бывшей сожительнице и получил условный срок

К условному лишению свободы за угрозу убийством приговорили жителя Новоржевского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

21 января примерно в 15.00 42-летний житель Новоржева был в гостях и поссорился с бывшей сожительницей. В ходе конфликта он высказал в ее адрес угрозу убийством и пригрозил женщине ножом. С учетом того, что обвиняемый ранее был осужден за аналогичное преступление, ему назначили наказание в виде условного лишения свободы.

В случае, если осужденный в течение испытательного срока будет нарушать общественный порядок, не исполнять возложенные на него судом обязанности, скроется от контроля, либо совершит новое преступление, может быть рассмотрен вопрос о реальном лишении свободы, добавили в ведомстве.