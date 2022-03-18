Происшествия

Более 7 лет проведет в тюрьме житель Пскова за контрабанду и дачу взятки

Контрабанду табачных изделий в крупном размере пресекли в Псковской области. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий из нелегального оборота изъяли сигареты на общую сумму свыше 9,8 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

В апреле 2020 года житель города Пскова поручил своему доверенному лицу обратиться к сотруднику Псковской таможни и просить за 10 000 евро помочь ему незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза из РФ в Латвийскую Республику крупную партию табачных изделий. Груз перемещали с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о транспортировке кормовых добавок.

Себежский районный суд признал мужчину виновным в даче взятки и контрабанде, ему назначили наказание в виде 7 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4-х кратной суммы взятки в сумме 3 204 440 рублей.

Кроме того, посредник, участвовавший в передаче взятки сотруднику таможни, приговорен к 5 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 1-кратной суммы взятки в сумме 801 110 рублей. Приговор вступил в законную силу.