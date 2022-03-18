Происшествия

За попытку украсть наушники псковичка получила условный срок

Псковский городской суд вынес приговор местной жительнице за попытку грабежа. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 2 июня 2021 года подсудимая в одном из магазинов Пскова похитила три пары беспроводных наушников на сумму 2 400 рублей и положила их под куртку. Однако похищенным имуществом распорядиться не успела, так как ее задержали сотрудники магазина.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 3 статьи 30 и по части 1 статьи 161 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.