Происшествия

Пятерых камерунцев выдворят из России по решению суда

Пятерых камерунцев выдворят из России по решению суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Установлено, что 18 марта правонарушители находились в районе населенного пункта Гверстонь Печорского района Псковской области без документов на право нахождения в пограничной зоне (индивидуального пропуска). Таким образом, они нарушили правила пограничного режима, предусмотренные Законом РФ «О государственной границе Российской Федерации».

Как пояснил один из правонарушителей в суде, он намеревался перейти границу по направлению в Европу. При этом документов для легального въезда в Евросоюз, денежных средств на покупку авиабилета, родственников и социальных связей на территории России он не имел.

Печорский районный суд Псковской области вынес пять постановлений в отношении граждан Республики Камерун по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ. Им назначили штраф в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в принудительной форме.