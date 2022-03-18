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Житель Мурманской области на 9 лет лишился свободы за кражи в Великих Луках

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор жителю города Кандалакша Мурманской области, который обвинялся в серии краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в 2018 году мужчина похищал имущество из автомашин, припаркованных во дворах домов в Великих Луках, а также велосипеды из подъездов.

Он признан виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.