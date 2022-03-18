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Великолучанин украл из кошелька собутыльницы более 50 тысяч рублей и попал в колонию

21.03.2022 09:34|ПсковКомментариев: 0

34-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности за кражу с причинением значительного ущерба, совершенную на территории города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре. 

11 августа мужчина распивал спиртное в квартире своей знакомой. Когда алкоголь закончился, женщина пошла в ванную, а он стал искать в квартире деньги, чтобы докупить спиртное. У двери комнаты подсудимый увидел рюкзак, висящий на дверной ручке. Из него он достал кошелек, откуда украл 52 000 рублей, а после скрылся с места преступления.

Мужчину признали виновным и назначили наказание (с учетом предыдущей судимости) в виде 1 года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #кража #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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