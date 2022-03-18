Происшествия

Ранее судимую женщину и ее сына отправили в колонию за ряд краж в Великих Луках

Прокуратура города поддержала обвинение по уголовному делу в отношении двух великолучан, обвиняемых в ряде краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что в апреле 2020 года ранее судимая женщина и ее сын проникли в квартиру пенсионерки, где похитили банковскую карту и сим-карту мобильного телефона. Затем в торговом центре они сняли с карты 16 000 рублей. После этого, используя сим-карту, создали личный кабинет в приложении банка, дистанционно оформили кредит на сумму 150 000 рублей на имя потерпевшей и обналичили деньги.

Кроме того, в октябре 2020 года женщина и ее сын с сожительницей пришли во двор дома той же пенсионерки и похитили имущество, затем вернулись в дом и украли 4 500 рублей.

Великолукский городской суд признал злоумышленников виновными в совершении преступлений по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Так, ранее судимой женщине и ее сыну назначили наказание по 3 года лишения свободы в колонии общего режима каждому, сожительнице молодого человека назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.