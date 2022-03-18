Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу пяти упаковок сыра

Росгвардейцы задержали жителя Пскова, подозреваемого в краже сыра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Так, 20 марта в 13.33 экипаж группы задержания получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 26-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала пять упаковок сыра и две банки кофе.

Подозреваемого предали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.