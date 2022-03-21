Происшествия

Двухэтажное строение загорелось из-за неосторожности в Порховском районе

Два пожара произошли в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В деревне Грибулек Палкинского района сгорела баня. Пожар произошел в 22.36 из-за неисправности печи.

Кроме того, вчера в деревне Пуково Порховского района произошло возгорание в бесхозном двухэтажном строении размером 20х40 м. Помещении закопчено по всей площади, огнем поврежден пол. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.



