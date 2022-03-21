Происшествия

Себежанке грозят исправительные работы за продажу алкоголя подросткам

Прокурор Себежского района утвердил обвинение в отношении 46-летней местной жительницы, продававшей алкоголь несовершеннолетним. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

В ходе расследования установлено, что женщина знала о запрете розничной продажи алкоголя несовершеннолетним. Ранее она уже подвергалась административному наказанию за подобное правонарушение. В одном из магазинов Себежа злоумышленница продала подросткам две бутылки спиртного.

Уголовное дело направили в Себежский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 151.1 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.