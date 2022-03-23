Происшествия

За кражу кошелька в магазине косметики будут судить великолучанку

Первый заместитель прокурора Великих Лук утвердил обвинение по отношению к местной жительнице, похитившей кошелек в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в ноябре 2021 года женщина находилась в магазине косметики. Там она увидела оставленный на столе кошелек, в котором находились 17 000 рублей и забрала его себе.

Тем самым она совершила преступление по части 1 статьи 158 УК РФ, санкция этой статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и в виде лишения свободы до 2 лет. Сейчас уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.