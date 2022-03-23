Происшествия

Мужчина попался на краже косметики в Пскове

Росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах в Пскове 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 16:00 в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия и задержали 60-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В этот же день около 23:00 в магазине на Рижском проспекте росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел косметические средства, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.