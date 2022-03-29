Происшествия

Лекарства с наркотиком задержали на границе в Псковской области

Сотрудники регионального пограничного управления ФСБ совместно с Псковской таможней пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе погрануправления.

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Псковской области

В автомобильных пунктах пропуска «Бурачки» и «Убылинка» при оформлении транспорта, следовавшего в Россию, выявили более 1,5 тысяч таблеток, в составе которых могут находиться вещества, запрещенные к свободному обороту на территории России.

Лекарственные препараты изъяли для проведения экспертизы, по результатам которой примут процессуальное решение.