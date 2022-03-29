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Происшествия

Пенсионерку в плаще и панаме разыскивают в Пскове

29.03.2022 10:49|ПсковКомментариев: 0

Пропавшую без вести Веру Кошелеву 1937 года рождения разыскивает ОМВД России по Псковскому району. 30 июня 2014 года уроженка деревни Кокорино ушла из дома в городе Пскове и не вернулась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе. 

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Пенсионерка проживала в доме №4а на улице Индустриальной. Приметы пропавшей: на вид 80 лет, рост 165 см, средней полноты, смуглое лицо, голубые глаза, седые волосы. Правый глаз женщины косит, также у нее имеются коронки из белого и желтого металла, с собой пожилая женщина взяла документы.

Вера Кошелева была одета в плащ коричнево-бежевого цвета ниже колен, панаму и черные сапоги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

Теги: #пропал человек #псковский район #МВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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