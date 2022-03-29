Происшествия

Пенсионер из Великих Лук лишился почти 300 тысяч рублей после общения с аферистом

Житель Великих Лук лишился денег после общения по телефону с незнакомцем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, мужчине 1963 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредита на пенсионера он завладел деньгами в сумме 295 тысяч рублей.

После случившегося потерпевший обратился за помощью в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства.

В связи с этим жителям региона рекомендуют при общении с незнакомцами в Сети или по телефону не забывать о необходимости соблюдения правил безопасности.