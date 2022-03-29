Происшествия

Псковичка фиктивно прописала в своем доме трех граждан Узбекистана

Псковские полицейские установили подозреваемую, фиктивно прописавшую в своем доме иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По имеющимся сведениям, в марте жительница Псковского района 1964 года рождения в одной из деревень Порховского района незаконно зарегистрировала трех граждан Республики Узбекистан. Кроме того, подобные нарушения миграционного законодательства также выявили на территории Великолукского района. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции отметили, что такие примеры на территории области за последнее время далеко не единичные. В связи с этим жителям региона напомнили об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.