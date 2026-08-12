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В Пскове мужчина избил до смерти посетителя ресторана

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Арестован 52-летний пскович, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что по неосторожности повлекло смерть потерпевшего, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Как установлено в ходе предварительного следствия, вечером 8 августа на первом этаже ресторана «Победа» на Октябрьском проспекте, 17 между обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянении, и потерпевшим 1957 года рождения, который праздновал день рождения невестки, произошла ссора. Обвиняемый избил пожилого мужчину.

От полученных телесных повреждений у него развилась острая кровопотеря. В результате потерпевший скончался 9 августа в больнице.

С учетом мнения прокурора, суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца. 

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