Машинист и его помощник отправятся под суд за кражу более 100 кг дизеля в Порхове

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста локомотива и его помощника. Они обвиняются в краже дизельного топлива (статья 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в июне обвиняемые в рабочее время похитили 103 килограмма дизельного топлива локомотива на железнодорожной станции Порхов. Их действия пресекли сотрудники транспортной полиции.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.