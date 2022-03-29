Происшествия

Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой

Тело Маргариты Кисловой, которая пропала в Пскове 16 ноября 2021 года, нашли 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женщина 1992 года рождения ушла из дома в Пскове в ноябре, до последнего времени ее местонахождение оставалось неизвестным. В связи с этим сотрудники полиции и другие заинтересованные лица вели поиски. «По полученной информации, 27 марта был обнаружен и опознан труп М. А. Кисловой без видимых признаков насильственной смерти. Все обстоятельства произошедшего и причина смерти женщины в настоящее время устанавливаются», - рассказали в ведомстве.

Полиция выражает благодарность всем людям, которые оказывали содействие органам внутренних дел в розыске Маргариты Кисловой.