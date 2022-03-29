Происшествия

Росгвардейцы задержали пожилого псковича за кражу спиртного

Росгвардейцы в Пскове и Великих Луках задержали подозреваемые в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Так, 29 марта около 18.30 в Пскове в магазине на Рижском проспекте сотрудники ведомства задержали 60-летнего мужчину, который пронес через кассу спиртные напитки, не заплатив за них.

В тот же день в 17.58 экипажу группы задержания вневедомственной охраны в Великих Луках поступило сообщение, что в магазине на улице Вокзальной сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали местного жителя, который похитил из торгового зала продукты.

Для дальнейшего разбирательства граждане передали сотрудникам полиции.