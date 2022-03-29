Происшествия

Дипломы вуза Праги пытались незаконно ввезти в РФ через псковскую границу

Партию незадекларированных документов об образовании одного из вузов Праги (Чешская Республика) обнаружили сотрудники Псковской таможни в автомобиле на границе в Псковской области, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Сотрудники ведомства нашли незадекларированные предметы в прибывшем из Латвии легковом автомобиле на МАПП Убылинка. Всего в транспортном средстве было 204 документа – дипломы о высшем образовании и различные сертификаты об окончании курсов Открытой европейской академии экономики и политики в Праге (Open European Academy of Economics and Politics (Prague)) с прописанными персональными данными – уникальным номером, ФИО получателя, датой выдачи, указанием факультета с наименованием дисциплин и проставленными оценками. Документы подписаны деканами соответствующих факультетов.

Нарушитель – управлявший автомобилем гражданин Российской Федерации. При таможенном досмотре его автомобиля таможенники обнаружили еще почти 800 единиц товаров народного потребления – флаконы французских духов и детские шампуни, упаковки с декоративной косметикой для лица производства США, австрийские напитки в пластиковых бутылках и металлических банках, пакетики с семенами овощей, запчасти различного предназначения.

Всего выявлено 97 кг незадекларированных товаров. По словам водителя, все это он вез для супруги, а также родственников и знакомых.

В отношении мужчины возбудили дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию) и статье 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров). Проводятся проверочные мероприятия, назначены товароведческие экспертизы.